Участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц ласково называет Яну Захарову "Анатолием"





Несколько раз Валерий Блюменкранц обидел Яну Захарову, назвав ее мужчиной. Точнее, он спросил у избранницы, не является ли она "представителем сильного пола", а затем и вовсе стал звать ее "Анатолием". Подобные выражения стихоплет и бизнесмен прежде применял и в общении с Анастасией Стецевьят, блондинку он стал называть "Юрцом".Тем не менее, Яна Захарова поначалу отмечала, что подобное отношение выводит ее из себя, а Валерий Блюменкранц вовсе не интересен и бесит ее. Теперь же все изменилось. Бизнесмен трогательно ухаживает за девушкой, а сама она воспринимает все его шутки с улыбкой и радостью. Поклонники гадают, останется ли это прозвище у Яны Захаровой навсегда, или же со временем ее не станут так называть.