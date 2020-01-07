Рэпер Гуф согласился раскрутить сына-видеоблогера

В своем блоге в Instagram Алексей Долматов разместил фотографию своего сына Сами и написал необычную просьбу подписчикам. Артист сообщил, что его 9-летний наследник создал канал на YouTube и пообещал слушать отца, если он его прорекламирует. Мальчику нужно, чтобы подписались 100 человек, и тогда знаменитый отец согласится на уговор.Действительно, на канале Sam Dolmatov появился ролик, где видно прохождение какой-то игры. Подписчики пообещали выполнить просьбу артиста и пожелали Сами удачной работы.