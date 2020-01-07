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Компания Nissan презентовала новый сверхлегкий материал с шумоподавлением

Компания Nissan удивила общественность анонсом нового материала для автомобилей. Бренд презентовал сверхлегкий продукт с шумоподавлением, контролирующим вибрацию воздуха.

Шум и вибрация во время езды стали острой темой для многих автомобилистов - даже для владельцев машин эконом-класса начального уровня. В электрокаре дорожный шум становится еще более очевидным из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания. В пространстве, где инновации встречаются редко, компания Nissan разработала новый продукт для звукоизоляции, известный как акустический метаматериал. Его вскоре продемонстрируют на выставке бытовой электроники (CES) в Лос-Анджелесе. Новинка состоит из решетчатой ​​структуры в паре с тонкой пластиковой пленкой. Конструкция особенно хорошо работает против шумов в широком диапазоне частот (500 - 1200 Гц), таких как шум дороги и мотора.

Простая структура материала означает, что с его помощью можно получить минимальный вес, особенно по сравнению с тяжелыми резиновыми панелями, обычно используемыми для звукоизоляции в автомобилях. Nissan утверждает, что акустический метаматериал весит на 75% меньше, чем его конкуренты, обеспечивая при этом такую ​​же степень шумоподавления. Меньший вес также приводит к снижению общего воздействия со стороны окружающей среды благодаря повышенной эффективности вождения. В японской фирме говорят, что материальные затраты могут быть ниже в сценарии массового производства из-за простоты материала. Это может означать, что более дешевые автомобили тоже получат передовую технологию.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:07

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