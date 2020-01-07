Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон нашла хирурга, который изменит ей форму носа

Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон только недавно сделала себе маммопластику, но останавливаться на достигнутом явно не собирается. Блондинка признается, она давно хотела сузить кончик носа, обошла практически все клиники Москвы в поисках подходящего врача, но так и не пришла к какому-либо результату.Теперь же возлюбленная Андрея Шабарина поделилась радостной новостью. Она нашла специалиста, очень хорошего, по ее мнению. Уже в скором времени блондинка отправится на очередную пластическую операцию. Поклонники и коллеги не раз пытались отговорить блондинку от такого частого вмешательства, но сама она настроена решительно и не собирается останавливаться на достигнутом.