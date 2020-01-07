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Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон нашла хирурга, который изменит ей форму носа

Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон поделилась очередной радостной для себя новостью. Блондинка наконец-то нашла специалиста, который исправит ей форму носа, о чем возлюбленная Андрея Шабарина давно мечтает.
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон нашла хирурга, который изменит ей форму носа

Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон только недавно сделала себе маммопластику, но останавливаться на достигнутом явно не собирается. Блондинка признается, она давно хотела сузить кончик носа, обошла практически все клиники Москвы в поисках подходящего врача, но так и не пришла к какому-либо результату.

Теперь же возлюбленная Андрея Шабарина поделилась радостной новостью. Она нашла специалиста, очень хорошего, по ее мнению. Уже в скором времени блондинка отправится на очередную пластическую операцию. Поклонники и коллеги не раз пытались отговорить блондинку от такого частого вмешательства, но сама она настроена решительно и не собирается останавливаться на достигнутом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:07

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