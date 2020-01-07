У звезды проекта "Дом-2" Алены Рапунцель из-за виниров перестал закрываться рот





Зрители заметили, что на снимках и в эфирах у Алены Рапунцель изменилась форма лица, особенно в нижней части. Ее виниры теперь видны очень хорошо, но у звезды реалити-шоу явно перестал закрываться рот. Зубы стали выглядеть эстетически намного привлекательнее, отмечают фолловеры, но они настолько белые, что выглядят совершенно неестественно.Примечательно, что с подобной проблемой прежде столкнулись и другие участники реалити-шоу "Дом-2". Так, за слишком белые зубы уже попадали под критику поклонников Юлия Ефременкова и Татьяна Строкова.