У звезды проекта "Дом-2" Алены Рапунцель из-за виниров перестал закрываться рот
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель не так давно решилась на кардинальные изменения. Молодая мамочка сделала маммопластику, улучшила форму носа, а накануне Нового года вставила дорогие виниры. Теперь же Рапунцель-младшая столкнулась с новой проблемой - у нее перестал закрываться рот.
Зрители заметили, что на снимках и в эфирах у Алены Рапунцель изменилась форма лица, особенно в нижней части. Ее виниры теперь видны очень хорошо, но у звезды реалити-шоу явно перестал закрываться рот. Зубы стали выглядеть эстетически намного привлекательнее, отмечают фолловеры, но они настолько белые, что выглядят совершенно неестественно.
Примечательно, что с подобной проблемой прежде столкнулись и другие участники реалити-шоу "Дом-2". Так, за слишком белые зубы уже попадали под критику поклонников Юлия Ефременкова и Татьяна Строкова.
Зрители заметили, что на снимках и в эфирах у Алены Рапунцель изменилась форма лица, особенно в нижней части. Ее виниры теперь видны очень хорошо, но у звезды реалити-шоу явно перестал закрываться рот. Зубы стали выглядеть эстетически намного привлекательнее, отмечают фолловеры, но они настолько белые, что выглядят совершенно неестественно.
Примечательно, что с подобной проблемой прежде столкнулись и другие участники реалити-шоу "Дом-2". Так, за слишком белые зубы уже попадали под критику поклонников Юлия Ефременкова и Татьяна Строкова.