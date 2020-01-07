Sony обновила до Android 10 сразу четыре модели своих смартфонов
Японская компания Sony начала рассылать программное обновление до ОС Android 10 сразу для четырех моделей своих смартфонов, которые поступили в продажу еще в 2018 году. Обновление затронет устройства серии Xperia XZ2, XZ2 Premium и XZ2 Compact. Четвертым стал смартфон Xperia XZ3.
Примечательно, что только Xperia XZ3 из указанного списка поставлялся с Android 9 из коробки, все остальные участники программы обновления платформы поступали в продажу с еще более ранней версией ОС от Google. Как и прежде, столь масштабное обновление устройств до новой версии мобильной платформы компания проводит поочередно по всему миру в разных регионах. Однако уже спустя несколько недель Android 10 доберется до владельцев всех указанных моделей.
Стоит отметить, что японский производитель таким образом сумел выполнить обещание, данное им еще в конце 2019 года. Тогда представители корпорации Sony отмечали, что указанные смартфоны будут обновлены до 10-й версии популярной модельной платформы. К слову, в ближайшем будущем компания также планирует обновить до Android 10 и линейку устройств Xperia 10.
Примечательно, что только Xperia XZ3 из указанного списка поставлялся с Android 9 из коробки, все остальные участники программы обновления платформы поступали в продажу с еще более ранней версией ОС от Google. Как и прежде, столь масштабное обновление устройств до новой версии мобильной платформы компания проводит поочередно по всему миру в разных регионах. Однако уже спустя несколько недель Android 10 доберется до владельцев всех указанных моделей.
Стоит отметить, что японский производитель таким образом сумел выполнить обещание, данное им еще в конце 2019 года. Тогда представители корпорации Sony отмечали, что указанные смартфоны будут обновлены до 10-й версии популярной модельной платформы. К слову, в ближайшем будущем компания также планирует обновить до Android 10 и линейку устройств Xperia 10.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:10