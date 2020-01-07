Sony обновила до Android 10 сразу четыре модели своих смартфонов





Примечательно, что только Xperia XZ3 из указанного списка поставлялся с Android 9 из коробки, все остальные участники программы обновления платформы поступали в продажу с еще более ранней версией ОС от Google. Как и прежде, столь масштабное обновление устройств до новой версии мобильной платформы компания проводит поочередно по всему миру в разных регионах. Однако уже спустя несколько недель Android 10 доберется до владельцев всех указанных моделей.Стоит отметить, что японский производитель таким образом сумел выполнить обещание, данное им еще в конце 2019 года. Тогда представители корпорации Sony отмечали, что указанные смартфоны будут обновлены до 10-й версии популярной модельной платформы. К слову, в ближайшем будущем компания также планирует обновить до Android 10 и линейку устройств Xperia 10.