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Экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер опубликовал прогноз на 2020 год

В Сети обсуждают некоторые сбывшиеся пункты прогноза от американского экстрасенса на 2020 год. Речь идет об Крейге Гамильтон-Паркере, который опубликовал предсказания о природных катастрофах и политике.

Хотя новый 2020 год знаменует собой конец одной главы и начало новой, конфликт и война последовали после 2019 года. По мере роста напряженности между США и Ираном из-за угрозы третьей мировой войны в Сети появляются "сбывшиеся" прогнозы от разнообразных экстрасенсов. В частности, некий Крейг Гамильтон-Паркер якобы спрогнозировал обострение американо-иранских отношений, которые впоследствии приведут к уничтожению авианосца США противостоящей армией с Ближнего Востока. Это, в свою очередь, вызовет ответный удар со стороны Вашингтона. Стоит отметить, что подобные высказывания являются личным мнением "эксперта".

Кроме прочего, большие перемены ожидают Дональда Трампа, политическое положение которого, предположительно, усилится. Хотя его здоровье на протяжении года ухудшится, он успеет подписать "важный документ" с президентом РФ. Что касается Великобритании, то благодаря инициативе Бориса Джонсона страна выйдет из экономически нестабильного ЕС и перейдет в период процветания. Вооруженные конфликты также возможны и в Азии, где Гамильтон-Паркер предрекает революции и реформы на территории КНР. Наконец, по всей планете усилится вулканическая активность и землетрясения, из-за которых придется отменить летнюю Олимпиаду.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:57

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