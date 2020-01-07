"Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких!": Ани Лорак поздравила фанатов с Рождеством
Ани Лорак записала для своих фанатов видео, на котором поздравила их с Рождеством. Также исполнительница в Instagram-аккаунте пожелал поклонникам, чтобы Ангел-хранитель оберегал их близких.
Ани Лорак опубликовала ролик, на котором она стоит возле елки, украшенной игрушками, цветами и горящими гирляндами, также на заднем плане виден камин и коробки с подарками. Одета знаменитая певица в клетчатую пижаму красного цвета. Свой образ исполнительница дополнила макияжем. На кадрах Ани Лорак поздравляет своих преданных поклонников со светлым праздником Рождества. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram знаменитость написала: "Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких!"
Подписчики отреагировали моментально и начали поздравлять исполнительницу в ответ. Многие пожелали Ани Лорак любви, мира, женского счастья и добра, а также оставаться такой же красивой и позитивной. Некоторые отметили, что певица на видео выглядит "просто потрясающе". Ролик исполнительницы уже просмотрели более 85 000 пользователей Сети.
Ани Лорак опубликовала ролик, на котором она стоит возле елки, украшенной игрушками, цветами и горящими гирляндами, также на заднем плане виден камин и коробки с подарками. Одета знаменитая певица в клетчатую пижаму красного цвета. Свой образ исполнительница дополнила макияжем. На кадрах Ани Лорак поздравляет своих преданных поклонников со светлым праздником Рождества. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram знаменитость написала: "Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких!"
Подписчики отреагировали моментально и начали поздравлять исполнительницу в ответ. Многие пожелали Ани Лорак любви, мира, женского счастья и добра, а также оставаться такой же красивой и позитивной. Некоторые отметили, что певица на видео выглядит "просто потрясающе". Ролик исполнительницы уже просмотрели более 85 000 пользователей Сети.