"Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких!": Ани Лорак поздравила фанатов с Рождеством

Ани Лорак опубликовала ролик, на котором она стоит возле елки, украшенной игрушками, цветами и горящими гирляндами, также на заднем плане виден камин и коробки с подарками. Одета знаменитая певица в клетчатую пижаму красного цвета. Свой образ исполнительница дополнила макияжем. На кадрах Ани Лорак поздравляет своих преданных поклонников со светлым праздником Рождества. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram знаменитость написала: "Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких!"Подписчики отреагировали моментально и начали поздравлять исполнительницу в ответ. Многие пожелали Ани Лорак любви, мира, женского счастья и добра, а также оставаться такой же красивой и позитивной. Некоторые отметили, что певица на видео выглядит "просто потрясающе". Ролик исполнительницы уже просмотрели более 85 000 пользователей Сети.