Телебабушка Татьяна Владимировна Григорьевская проговорилась, что ее внук Богдан облизывает уличную обувь





Играя с внуком, Татьяна Владимировна Григорьевская стала рассказывать, насколько Богдан развит и сколько он умеет всего, хотя ребенку еще не исполнилось и года. Телебабушка принесла мальчика в игровую комнату, говоря, что он почти ходит, пытается разговаривать, любит катать машинки и откручивать на них колеса, не играет практически с погремушками.Однако в какой-то момент Татьяна Владимировна уставшим голосом отметила, что бестолкового внука нужно постоянно контролировать, ведь Богдан облизывает уличную обувь. Участница проекта "Дом-2" попыталась все перевести в шутку, однако поклонники уверены, что Алена Рапунцель этого так не оставит, она, скорее всего, устроит своей матери скандал.