Артем Дзюба встретил Рождество в стиле Гарри Поттера

В своем блоге в Instagram Артем Дзюба показал фотографию, где видно, что семья встречает праздник в костюмах волшебников из истории о Гарри Поттере. Все близкие находятся за столом, а сам футболист держит волшебную палочку. Видео в Stories продемонстрировало, что участники вечеринки развлекались весело. Они играли в хоккей на снегу, запускали фейерверки и «победили» злодея Волана-де-Морта.Пользователи написали много комментариев под постом и подарили спортсмену много лайков. Некоторое отметили умение семьи нестандартно отмечать праздники, а многие спрашивали о массовике-затейнике, который всегда организовывает интересный досуг.