Эксперты рассказали о главных проблемах служб занятости





Специалист Татьяна Разумова рассказала, что многие безработные не обращаются в службы занятости и не пользуются их услугами. Поэтому она задаётся вопросом, на самом ли деле такие люди безработные или у них есть нелегальный доход, который позволяет им не работать. Она отметила, что действительно необходимо обнаруживать людей без работы с целью предоставления им адресной помощи. Также нужно отмечать тех людей, которые физически не могут посещать центры занятости или у них возникают проблемы с документами.Эксперт отмечает, что в работе данных служб наметились положительные сдвиги: увеличивается объем необходимых населению услуг, в том числе на расстоянии, происходит обучение для смены профессии. Эксперт Евгений Ицаков сообщил, что некоторые предприятия не стремятся сотрудничать со службой занятости, поэтому хорошие вакансии там возникают редко. Он считает, что в данном случае огромную роль играет недоверие со стороны предпринимателей по отношению к государственному центру. Они не видят в нём поставщика хороших работников.