"Как без Йоси существовать?": Юлия Белая рассказала о своей дружбе с Иосифом Оганесяном





Звезда проекта "Дом-2" Юлия Белая озвучила свое мнение касательно дружбы Евгения Ромашова с Иосифом Оганесяном. Как известно, Саша Черно часто устраивает своему возлюбленному скандалы из-за того, что он дружит с коллегами по стройке, вместо того, чтобы уделять внимание беременной избраннице. Белая же, по ее словам, благодарна Оганесяну за участие в их жизни, ведь он помогает паре решать конфликты, находить аргументы и мириться.Юлия Белая отметила, она не представляет, как они с Евгением Ромашовым будут дальше строить отношения за Периметром, "как существовать без Йоси", ведь именно он выслушивает девушку, одергивает ее, когда нужно. Она и возлюбленный пугаются, добавила участница реалити-шоу, но она всегда знает, что Оганесян придет и поможет. Как жить без подобной помощи брюнетка не знает.