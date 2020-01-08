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«Рассказывал о диетах»: Елена Яковлева о встречах с Юрием Богатыревым

Известная российская актриса Елена Яковлева в интервью порталу «7Дней» рассказала, что провела огромное количество времени в поездах. По словам артистки, именно они подарили ей массу невероятных встреч со знаменитостями, а самым лучшим ее собеседником она называет Юрия Богатырева.
«Рассказывал о диетах»: Елена Яковлева о встречах с Юрием Богатыревым

«С самым лучшим собеседником я встречалась, когда ездила на съемки Полета птицы. Он в дороге рассказывал про МХАТ, про Никиту Михалкова, звали его Юра Богатырев. Он всегда был очень добрым, скромным и таким трогательным. Он каждую свою историю обязательно пропускал через себя. А еще он жутко переживал, что набирает вес и теряет форму, что отражается на работе и на ролях, которые ему предлагают. Рассказывал даже о своих диетах. В нем чувствовалась определенная неустроенность», - вспоминает Яковлева. По ее словам, ей все время казалось, что подобное просто не может происходить с артистом столь серьезного масштаба, который снялся в огромном количестве замечательных картин.

«А он, как выяснилось, беспокоится обо всем еще больше, чем те, кто не состоялся в профессии вообще. Юра был очень талантливым. Рисовал прекрасно, даже картину мне подарил», - отметила актриса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:07

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