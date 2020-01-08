АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Эшли Тисдейл назвала свой экранный поцелуй с Заком Эфроном худшим в карьере

Американская актриса Эшли Тисдейл призналась, что самый худший экранный поцелуй за всю карьеру у нее произошел с Заком Эфроном, с которым они снимались в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». В то время они находились в дружеских отношения, поэтому ей было неприятно и «странно» целоваться «по-взрослому».

До этого Зак Эфрон снимался в сериалах канала CW, владельцем которого является компания Warner Brothers. В этот раз они принимали участие в съемках проекта для канала Disney, поэтому Эшли Тисдейл попросила друга не целоваться «с языком». Актриса сочла эту сцену «очень странной» из-за их многолетней дружбы.

Актеры часто жалуются на подобные сцены. По словам Морены Баккарин, ей было неприятно целоваться с Райаном Рейнольдсом в фильме «Дэдпул», когда он носил маску, поскольку она пахла резиной. А перед съемкой сцены с поцелуем в «Голодных играх» актриса Дженнифер Лоуренс всегда ела чеснок или тунец, о чем с неприязнью вспоминал Лиам Хемсворт.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 01:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эшли Тисдейл назвала свой экранный поцелуй с Заком Эфроном худшим в…
Ученые: Плацентарный белок помогает в развитии здорового…
Беременная Оксана Самойлова рассекретила домашнее прозвище супруга…
Уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении «ископаемого зуба» на…
Юлия Меньшова впечатлила поклонников интерьером…
ПК-клон Nintendo Switch: Alienware представила концептуальную консоль Concept…
Арабский врач Мохсен Аль-Нади рассказал об огромной пользе мяса…
Ученые создали карту эмоций, которые вызывает…
Николай Расторгуев опубликовал архивное фото с Валерием…
Россия оказалась на 51-м месте в рейтинге привлекательности…
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о начале звездной…
Компания Nissan презентовала новый сверхлегкий материал с…
Артем Дзюба встретил Рождество в стиле Гарри…
Меган Маркл и принц Гарри снова проигнорировали день рождения Кейт…
Вера Брежнева в честь Рождества собрала дома все…
Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris скоро появятся в…
Раннее замужество и жизнь на несколько стран: Экстрасенс Галина Янко рассказала о будущем дочери Юлии…
В Сети показали концепт Lada Vesta…
«Он не узнает людей»: Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения экс-жены Армена…
Рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов возглавила китайская модель с процессором от…
В Сети назвали 5 самых неудобных автомобилей для занятий…
«Рождественская русалочка»: 19-летняя дочь Александра Малинина опубликовала откровенное фото в…
Разработчики Bluetooth планируют улучшить качество…
В Сети появились сведения об автопарке Сергея…
В Skoda сообщают о начале заказов на новый Superb…
Оксана Воеводина рассказала о жизни после…
США начали переброску бомбардировщиков В-52 поближе к…
«Горжусь Брэдом»: Отец Анджелины Джоли Джон Войт похвалил бывшего…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят хочет, чтобы ее сын стал…
«Впервые испытываю такую радость»: Хайди Клум рассказала о браке с Томом…
«Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак»: Ольга Бузова вспомнила тяжелую…
Илон Маск отметил танцем открытие завода Tesla в…
Илья Яббарова побреет своего сына Богдана в годик…
Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, как бороться с новогодней…
Новая защитная пленка для iPhone защитит не только смартфон, но и его…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков мечтает о рождении…
Филипп Киркоров чуть не потерял плавки во время подводного плавания на…
АвтоВАЗ завершает строительство новой тестовой площадки для своих…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась, что хочет стать матерью в 25…
В ДТП на трассе под Самарой два человека погибли и еще трое…
Просмотреть все новости