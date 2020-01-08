Эшли Тисдейл назвала свой экранный поцелуй с Заком Эфроном худшим в карьере





До этого Зак Эфрон снимался в сериалах канала CW, владельцем которого является компания Warner Brothers. В этот раз они принимали участие в съемках проекта для канала Disney, поэтому Эшли Тисдейл попросила друга не целоваться «с языком». Актриса сочла эту сцену «очень странной» из-за их многолетней дружбы.Актеры часто жалуются на подобные сцены. По словам Морены Баккарин, ей было неприятно целоваться с Райаном Рейнольдсом в фильме «Дэдпул», когда он носил маску, поскольку она пахла резиной. А перед съемкой сцены с поцелуем в «Голодных играх» актриса Дженнифер Лоуренс всегда ела чеснок или тунец, о чем с неприязнью вспоминал Лиам Хемсворт.