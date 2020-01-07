"Ночью перекусываем": Ольга Бузова перестала следить за фигурой на отдыхе в Куршевеле





После того, как Ольга Бузова рассекретила роман с блогером Давидом Манукяном, у пары появилось очень много хейтеров и фанатов, которые пристально следят за личной жизнью звезд. Как заметили поклонники, на отдыхе Бузова практически не красится, она перестала появляться в Сети с макияжем.Возлюбленный певицы и блогер Давид Манукян также опубликовал ролик, где показал, что Ольга Бузова перестала следить за фигурой и ест на ночь. На кадрах исполнительница стоит в спортивном костюме на кухне и накладывает в тарелку заливное. Сам блогер в шутку отмечает, что они не голодны, а ночью просто перекусывают, а не едят. Бузова смеется и ничего более не комментирует.