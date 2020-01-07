"Бессонница и коматоз": Стас Пьеха анонсировал последний концерт перед отпуском

Стас Пьеха разместил видео, на котором он вместе с певицей Еленой Ваенгой исполняет композицию под названием "У меня на губах". Знаменитости стоят на сцене, певец одет в костюм, а его коллега по сцене надела черное платье в пол. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Стас Пьеха написал: "Бессонница и коматоз. Сегодня последний концерт перед отпуском". В конце исполнитель поинтересовался у своих подписчиков, подойдёт ли песня "У меня на губах" для радио.Поклонники написали, что с нетерпением ждут, когда данная композиция появится на радио. Некоторые решили узнать собираются ли артисты снять клип на новую песню, но певец пока оставил их вопросы без ответа. Также многие написали, что дуэт получился очень красивым и профессиональным. За несколько минут публикацию Стаса Пьехи просмотрели почти 7 500 пользователей Сети.