АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

"Бессонница и коматоз": Стас Пьеха анонсировал последний концерт перед отпуском

Стас Пьеха показал подписчикам в Instagram-аккаунте видео с Еленой Ваенгой. В комментарии исполнитель анонсировал последний концерт перед отпуском и отметил, что из-за напряженного рабочего графика у него бессонница и коматоз.
"Бессонница и коматоз": Стас Пьеха анонсировал последний концерт перед отпуском

Стас Пьеха разместил видео, на котором он вместе с певицей Еленой Ваенгой исполняет композицию под названием "У меня на губах". Знаменитости стоят на сцене, певец одет в костюм, а его коллега по сцене надела черное платье в пол. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Стас Пьеха написал: "Бессонница и коматоз. Сегодня последний концерт перед отпуском". В конце исполнитель поинтересовался у своих подписчиков, подойдёт ли песня "У меня на губах" для радио.

Поклонники написали, что с нетерпением ждут, когда данная композиция появится на радио. Некоторые решили узнать собираются ли артисты снять клип на новую песню, но певец пока оставил их вопросы без ответа. Также многие написали, что дуэт получился очень красивым и профессиональным. За несколько минут публикацию Стаса Пьехи просмотрели почти 7 500 пользователей Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Facebook усилили меры по противодействию фейковым…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко рассказал, как живет после того, как Ольга Бузова его…
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон нашла хирурга, который изменит ей форму…
Локализован второй за всю историю источник повторяющихся радиосигналов из…
У звезды проекта "Дом-2" Алены Рапунцель из-за виниров перестал закрываться…
Политолог Борис Долгов спрогнозировал развитие отношений между США и…
Телебабушка Татьяна Владимировна Григорьевская проговорилась, что ее внук Богдан облизывает уличную…
Представлен карманный SSD SanDisk с рекордной емкостью 8…
"Как без Йоси существовать?": Юлия Белая рассказала о своей дружбе с Иосифом…
"Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких!": Ани Лорак поздравила фанатов с…
Ученые разработали рецепт печенья на зеленых…
"Ночью перекусываем": Ольга Бузова перестала следить за фигурой на отдыхе в…
Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева выкладывается в спортзале после…
Первая партия Redmi K30 5G реализовалась всего за 2…
"Лучше я три часа поработаю": Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова выступает против…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель вывезла на коляске дочь Василису на прогулку без…
"Бессонница и коматоз": Стас Пьеха анонсировал последний концерт перед…
В Генпрокуратуре назвали ТОП-5 схем мошенничества в 2019…
"Чудом остались живы": Дарья и Сергей Пынзари чуть не погибли во время отдыха в…
"Его зовут Ислам": Экс-участница "Дома-2" Клавдия Безверхова рассекретила нового…
Ученые из Китая сообщили о полном вымирании самой крупной пресноводной рыбы —…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь в день рождения сбежала в…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян решился на безоперационную…
Двойник Анастасии Заворотнюк рассказала об отказе актрисы выступить…
О семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко будут снимать новое…
Новая экстремально короткая стрижка звезды проекта "Дом-2" Саши Черно не понравилась Иосифу…
Колготки в сетку и красное боди: В сети появилось откровенное фото 65-летней жены звезды "Дом-2" Гогена…
Учёные из США предложили новый способ выявления жизни на внесолнечных…
Певицу Сашу Звереву заподозрили в четвертой…
Автомобили Renault научились закрывать двери и выключать свет в…
Ольга Серябкина устроила откровенную фотосессию в меховом бикини на фоне…
Специалисты рассказали об опасности употребления аптечных…
Гоша Куценко получил Гран-при на конкурсе по вырезанию фигур изо…
Автолюбители вспомнили о концепт-карах Lada Gnome и Lada…
«Сопротивлялась, как могла»: Оксана Самойлова рассказала о предстоящих родах в…
Яна Рудковская на Рождество пожелала подписчикам счастья, мира и…
В Канаде нашли свалку автомобилей от…
Мэр Москвы Собянин поздравил с 72-летием народную артистку России Наталью…
Звезда «Дом-2» Роман Макеев просит финансовой поддержки у своих подписчиков в социальных…
ВЦИОМ выяснил самые популярные среди россиян подарки на…
Просмотреть все новости