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Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева выкладывается в спортзале после развода

Нелли Ермолаева решила работать над созданием фигуры своей мечты. В итоге она посиделки за праздничным столом заменила регулярными тренировками в спортивном зале. Девушка активно занимается спортом со своим тренером, а на то, чтобы стать красивой, она отвела себе всего несколько месяцев.

Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева выкладывается в спортзале после развода

Выяснилось, что Нелли Ермолаева совсем не довольна тем, какими формами она обладает. Для того, чтобы стать идеальной, девушка выделила себе всего несколько месяцев.

Нелли Ермолаева решила действовать кардинальным образом и не заедать свой разрыв с супругом, а наоборот, работать над собой с помощью физических нагрузок. Так, она борется со своей хандрой, а также депрессией.

По словам Нелли Ермолаевой, в новом 2020 году она намерена сделать фигуру своей мечты, это одна из целей на ближайший год. Также девушка рассказала о том, что ее тренер по имени Паша заверил ее, что она себя не узнает уже через месяц.

Помимо этого, Нелли пообещала, что о своих достижениях обязательно расскажет поклонникам, а чуть позже и проведет для них марафоны, посвященные спорту.


Примечательно, что одним из тех, кто оставил комментарий под этим постом, был Кирилл Андреев. Он отметил, что гордится своей экс-супругой. Стоит отметить, что пара рассталась, но они продолжают сохранять дружеские отношения ради общего ребенка.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:28

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