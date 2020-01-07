В Facebook усилили меры по противодействию фейковым видео





В то время как другие платформы рассматривают возможность использования манипуляций с мультимедиа, включая технологию deepfake, Facebook объявил о радикальных переменах в своей политике. Бренд в первую очередь намеревается остановить распространение вводящих в заблуждение поддельных видеороликов. Тем не менее, руководство сообщает, что новые правила не распространяются на контент, который является пародией либо сатирой.В частности, администраторы будут удалять лишь видео, отредактированные таким образом, которые вводят пользователей в заблуждение относительно слов той или иной медийной личности. То же самое относится к продукту искусственного интеллекта, который создает фальшивый контент, выдавая его за подлинный.Видеоролики, которые соответствуют введенным стандартам, по-прежнему могут быть рассмотрены в ходе независимой проверки, которой занимается около 50 партнеров соцсети по всему миру на более чем 40 языках. Если эксперт оценивает фотографию или видео как ложное или частично ложное, Facebook значительно сократит их распространение в новостной ленте. Что касается фейковой рекламы, то её могут попросту отклонить.