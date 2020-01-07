Представлен карманный SSD SanDisk с рекордной емкостью 8 ТБ
Компания Western Digital представила на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе карманный твердотельный накопитель рекордной емкости. Устройство, которое представлено под брендом SanDisk, способно хранить до 8 терабайт информации.
Как заявляет разработчик, емкости нового твердотельного накопителя будет достаточно для того, чтобы хранить на нем свыше 1300 часов видеозаписей в разрешении 4К UHD. Кроме того, для обмена данными новый SSD SanDisk использует интерфейс USB Super Speed, пропускная способность которого составляет 20 Гбит/с. Через этот же разъем накопитель получает питание, поэтому никакого дополнительного источника для его работы не потребуется.
Впрочем, следует отметить, что речь в данном случае идет лишь об опытном прототипе. А потому в самой компании пока не называют точных сроков появления новинки в продаже. Вероятнее всего, в нынешнем году карманный SSD со столь внушительной емкостью на полках магазинов так и не появится.
Как заявляет разработчик, емкости нового твердотельного накопителя будет достаточно для того, чтобы хранить на нем свыше 1300 часов видеозаписей в разрешении 4К UHD. Кроме того, для обмена данными новый SSD SanDisk использует интерфейс USB Super Speed, пропускная способность которого составляет 20 Гбит/с. Через этот же разъем накопитель получает питание, поэтому никакого дополнительного источника для его работы не потребуется.
Впрочем, следует отметить, что речь в данном случае идет лишь об опытном прототипе. А потому в самой компании пока не называют точных сроков появления новинки в продаже. Вероятнее всего, в нынешнем году карманный SSD со столь внушительной емкостью на полках магазинов так и не появится.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:47