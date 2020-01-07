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"Лучше я три часа поработаю": Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова выступает против готовки

Участница проекта "Дом-2" Татьяна Строкова, как оказалось, не любит готовить. Она призналась, что готова зарабатывать на красивую жизнь, но к плите подходить не собирается.
"Лучше я три часа поработаю": Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова выступает против готовки

Участница проекта "Дом-2" Татьяна Строкова высказала свою позицию касательно того, кто в семье должен заниматься приготовлением еды. Она отметила, что работать должны оба, хотя большинство девушек согласны сидеть дома, заниматься хозяйством, давая возможность своим мужчинам зарабатывать общий доход.

Брюнетка же считает иначе. Татьяна Строкова, как оказалось, готова работать и тратить деньги на красивую жизнь. Вместо приготовления еды она лучше потратит эти три часа с пользой, отметила звезда реалити-шоу. Питаться брюнетка согласна в ресторанах или же заказывать еду на дом. По мнению Строковой, в этом нет ничего предосудительного, ведь многие заведения готовят блюда не хуже, чем еда, приготовленная дома.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:11

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