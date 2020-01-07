Психотерапевты назвали признаки начинающейся депрессии





Психотерапевты рассказали о признаках, которые указывают на начинающуюся депрессию. Они напомнили, что если длительность симптомов не прекращается после двух недель, то стоит обратиться к врачу.Грусть часто сопровождает депрессию, пессимистические отношения, которые относятся к будущему, а также низкая самооценка заставляют людей успокаивать свои чувства с помощью еды, либо наоборот, теряется интерес к пище. Нарушение сна может тоже сигнализировать о начале депрессивного состояния. Люди, долго размышляя, не могут успокоиться и поспать 7-8 часов в сутки. Но изменения сна не только говорят о заболевании, но могут и усиливать его. Также человеку очень сложно сосредоточиться, появляется апатия к любимым занятиям, что создает изоляцию от внешнего мира.