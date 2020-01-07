Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель вывезла на коляске дочь Василису на прогулку без обуви
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель, как известно, привыкла на всем экономить. Поддерживает в этом супругу и Дмитрий Дмитренко. Однако недавно участницу реалити-шоу снова раскритиковали поклонники, ведь она вывезла дочь Василису на прогулку в коляске без обуви.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель часто подвергается критике со стороны фолловеров за свою скупость. Молодая мамочка не скрывает, что старается экономить средства, в чем ее полностью поддерживает и супруг Дмитрий Дмитренко. Тем не менее, теперь из-за взглядов родителей страдает их маленькая дочь Василиса.
Недавно Ольга Рапунцель вывела девочку на прогулку, при этом, посчитав, что дочь не будет гулять, она усадила ее в коляску без зимней обуви. Фолловеры возмущены подобным поведением, ведь, глядя на колготки можно только представить, насколько сильно замерз ребенок. Многие отметили, что у Ольги Рапунцель есть странная привычка одевать свою семью в обувь не по сезону.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель часто подвергается критике со стороны фолловеров за свою скупость. Молодая мамочка не скрывает, что старается экономить средства, в чем ее полностью поддерживает и супруг Дмитрий Дмитренко. Тем не менее, теперь из-за взглядов родителей страдает их маленькая дочь Василиса.
Недавно Ольга Рапунцель вывела девочку на прогулку, при этом, посчитав, что дочь не будет гулять, она усадила ее в коляску без зимней обуви. Фолловеры возмущены подобным поведением, ведь, глядя на колготки можно только представить, насколько сильно замерз ребенок. Многие отметили, что у Ольги Рапунцель есть странная привычка одевать свою семью в обувь не по сезону.