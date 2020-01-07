Беременная Оксана Самойлова рассекретила домашнее прозвище супруга Джигана

Оксана Самойлова и Джиган в четвертый раз готовятся стать родителями. У пары уже есть три дочери - Лея, Майя и Ариела. Несколько дней назад знаменитости всей семьей переехали в Майами. Модель активно делится фотографиями и видео, демонстрируя подписчикам, как выглядит ее новый дом. Также Оксана Самойлова рассказала, что рожать она будет в Майами и жить ближайшие несколько месяцев ее семья тоже будет во Флориде. На одном из роликов в Instagram Stories возлюбленная Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного под псевдонимом Джиган, назвала супруга "Кар", тем самым рассекретила его домашнее прозвище.На кадрах Оксана Самойлова в шуточной форме возмущается, что неожиданно для себя она стала просто "огромная". Также модель спрашивает своего возлюбленного, как так могло произойти.