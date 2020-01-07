"Чудом остались живы": Дарья и Сергей Пынзари чуть не погибли во время отдыха в горах

На своей странице в Instagram Дарья Пынзарь рассказала, что не захотела отправляться в Россию, чтобы встретить Новый Год. В Турции, где живет звезда, она и ее муж Сергей Пынзарь тоже не остались. Вместе с детьми бизнесмен отправился в отпуск в горы. Однако машина, отметила звезда реалити-шоу, оказалась совершенно не готова к поднятию и спуску по горной дороге. В итоге семья чуть не разбилась, лишь чудом уцелев в экстремальных условиях.Поклонники отметили, что Дарье и Сергею Пынзарь нужно быть осторожнее, особенно в горах. Многие пожелали кумиру и ее детям здоровья и благополучия в наступившем году.