"Его зовут Ислам": Экс-участница "Дома-2" Клавдия Безверхова рассекретила нового возлюбленного





На проекте "Дом-2" Клавдия Безверхова, несмотря на яркую внешность, не слишком пользовалась успехом у мужчин. Девушка ухаживала за Никитой Уманским, когда молодой человек болел, а после между ними вспыхнули чувства. Роман оказался непродолжительным, ведь избранник поднимал на Безверхову руку и часто оскорблял ее. Более того, однажды Уманский сбросил девушку с яхты в воду, когда она была в красивой одежде и при макияже, отравившись с ним на свидание.Клавдия Безверхова терпела подобное отношение, как она сама признавалась, ее мать - эффектная женщина, она всегда уверяла дочь, что та не отличается умом, да и внешностью тоже. Тем не менее, вскоре Бехверхова покинула проект "Дом-2", ей было больно наблюдать за новыми отношениями Уманского, которые обязательно будут, отметила брюнетка, зная его слабость к слабому полу.За Периметром Клавдия Безверхова, как оказалось, долго не скучала одна. Она стала встречаться с мужчиной по имени Ислам. Знакомы молодые люди уже давно, но теперь они еще и влюблены, собираются жить вместе. Мужчина полностью обеспечивает свою избранницу, сейчас пара планирует создать свое семейное гнездышко.