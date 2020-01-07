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Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь в день рождения сбежала в Париж

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь отпраздновала свой день рождения на Эйфелевой башне. Она решила осуществить незабываемую поездку в Париж со своим мужем Сергеем Пынзарем.

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь в день рождения сбежала в Париж

Стоит отметить, что 6 января Дарья Пынзарь отметила свое 34-летие. Ранее девушка говорила, что ничего не планирует и как проведет собственный день рождения, пока не знает. Однако вчера она провела для своих поклонников квест. Дарья разместила в своем личном блоге фотографию и спрашивала у своих фанатов, как они думают, а куда они летят. Дарья Пынзарь сообщила, что с собой в чемодан она взяла несколько джинсов и свитеров, а также красивое платье и туфли на каблуках.

Многие пользователи социальных сетей поспешили предположить, что Дарья вместе со своим супругом отправились отдыхать на Самуи, ведь именно там все новогодние праздники на этот раз проводит ведущая «Дом-2» Ксения Бородина со своей семьей. Дарья Пынзарь же не рассказывала, где находится до последнего.


В своем блоге Дарья рассказывала, что они уже прилетели на место и после того, как поедят, она раскроет тайну, где они.
Уже вечером в stories появились видео, где Дарья Пынзарь ликует у подножия Эйфелевой башни, так оказалось, что она находится в Париже. Стоит подчеркнуть, что каждый день рождения Дарья Пынзарь старается отмечать в той стране, где ранее не была.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:46

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