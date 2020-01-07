Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь в день рождения сбежала в Париж





Стоит отметить, что 6 января Дарья Пынзарь отметила свое 34-летие. Ранее девушка говорила, что ничего не планирует и как проведет собственный день рождения, пока не знает. Однако вчера она провела для своих поклонников квест. Дарья разместила в своем личном блоге фотографию и спрашивала у своих фанатов, как они думают, а куда они летят. Дарья Пынзарь сообщила, что с собой в чемодан она взяла несколько джинсов и свитеров, а также красивое платье и туфли на каблуках.Многие пользователи социальных сетей поспешили предположить, что Дарья вместе со своим супругом отправились отдыхать на Самуи, ведь именно там все новогодние праздники на этот раз проводит ведущая «Дом-2» Ксения Бородина со своей семьей. Дарья Пынзарь же не рассказывала, где находится до последнего.В своем блоге Дарья рассказывала, что они уже прилетели на место и после того, как поедят, она раскроет тайну, где они.Уже вечером в stories появились видео, где Дарья Пынзарь ликует у подножия Эйфелевой башни, так оказалось, что она находится в Париже. Стоит подчеркнуть, что каждый день рождения Дарья Пынзарь старается отмечать в той стране, где ранее не была.