Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян решился на безоперационную ринопластику

В своем микроблоге в Instagram Иосиф Оганесян опубликовал ролик, где рассказал о клинике и враче, который ввел ему филлеры, чтобы избавить от горбинки на носу. Именно эта черта внешности сильно не нравилась супругу Саши Черно. Теперь же он полностью доволен результатом. В ролике проектант признался, чио боится ложиться под нож хирурга или под иглу, вообще ему страшно "ложиться под кого-либо", отметил участник реалити-шоу.Тем не менее, процедура, как отметил Иосиф Оганесян, оказалась не только удачной, но и практически безболезненной. Встав с кушетки, молодой человек не почувствовал боли, а врач, по его словам, практикует косметологические процедуры не только в Москве, но и в других городах.Помимо уколов и введения филлеров Иосифу Оганесяну также сделали чистку лица. Он также остался доволен полученным результатом, ведь лицо не покраснело, не было каких-либо следов воздействия. Тем не менее, поклонники оставили не только лестные комментарии, но и подвергли Оганесяна критике, отметив, что вскоре в нем совсем не останется ничего от армянина, кроме фамилии.