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Юлия Меньшова впечатлила поклонников интерьером квартиры

Юлия Меньшова поделилась впечатлениями от встречи Нового года и обмена подарками с родными. Однако поклонников актрисы больше впечатлил дизайн её квартиры.

Юлии Меньшовой нравится отмечать новогодние праздники в компании самых близких и родных людей. Этот Новый год также не стал исключением. Телеведущая обменялась подарками с мамой, Верой Алентовой, папой, Владимиром Меньшовым, мужем, Игорем Гординым и детьми, Таисией и Андреем. Снимками с праздника Юлия поделилась на своей странице в Instagram. Подписчики актрисы подметили, что дизайн квартиры вполне в ее духе. Квартира наполнена сочными, позитивными, насыщенными оттенками красок. Вероятно, что знаменитость предпочитает яркие цвета в интерьере.

Так, батареи выкрашены в оттенок красного, стены в комнатах синие, зелёные, жёлтые, на них висят яркие картины. Двери покрашены в жёлтый цвет. Кресла имеют оранжевые и бирюзовые оттенки. Во время обмена подарками можно заметить, что сын актрисы вручил отцу яркие жёлтые носки, а Таисия презентовала гитару.

После праздника вся семья решила не изменять традиции и уехали отдыхать в Европу. Актриса написала на своей странице в Instagram, что 2020 год она со своей семьёй решила начать с путешествия по Нормандии. На данный момент они успели посетить Париж, в котором дочери актрисы очень понравилось, Руан, аббатство Сен-Мишель и город Этрет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:01

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