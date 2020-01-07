О семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко будут снимать новое шоу





Семья Рапунцелей, как известно, является для многих телезрителей кумиром. Поклонники следят, как супруги воспитывают свою дочь Василису, справляются с проблемами в Периметре, а теперь, как стало известно недавно, еще и ждут второго ребенка. Тем не менее, в Сети появились слухи, что об Ольге Рапунцель и ее семье станут снимать отдельное реалити-шоу.Как сообщают СМИ, именно для этого организаторы отдали Ольге Рапунцель победу в конкурсе "Человек года" и главный приз в виде квартиры. Хотя сведения пока не нашли подтверждения, многие уже высказались против подобной идеи и отметили, что шоу будет не таким интересным, как "Дом-2".