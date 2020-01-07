Ученые разработали рецепт печенья на зеленых водорослях





Необычное печенье включает в себя йод и пищевые волокна. Лакомство выпустили в форме крекеров, имеющие крабовый вкус и подходящие для перекуса, а также в виде десертного сахарного печенья обычного вкуса, но с другой структурой, которая напоминает дальневосточные лакомства.Такая выпечка по своей питательности аналогична с обычным печеньем, но из-за присутствия в них пищевых волокон считается диетической и на фигуру не влияет. В порошке из водорослей имеются полисахариды, которые оказывают на людей положительное влияние, но необходимы дополнительные опыты, чтобы доказать их активность. Органический связанный йод, имеющийся в лакомстве, при выпекании свойств не теряет и в процессе пищеварения проникает в организм.