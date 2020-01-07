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Старшая дочь певицы Славы Александра отметила день рождения в ресторане Григория Лепса

Певица Слава рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, что ее старшая дочь Александра отметила день рождения в ресторане Григория Лепса. Также исполнительница показала фотографию данного мероприятия.
Старшая дочь певицы Славы Александра отметила день рождения в ресторане Григория Лепса

Несколько дней назад старшая дочь певицы Славы отметила свой 21 день рождения. Недавно в социальной сети исполнительница опубликовала фотографию, сделанную в ресторане Григория Лепса. На снимке запечатлена именинница, ее звездная мать и младшая сестра Антонина, а также приглашённые на мероприятие гости. В комментарии знаменитость поздравила свою дочь с днем рождения и отметила, что они хорошо провели время, и именно поэтому фотографии с мероприятия исполнительница опубликовала на несколько дней позже.

Подписки начали поздравлять Александру с 21-летием и пожелали ей любви, успеха и здоровья. Многие отметили, что девушка очень похожа на знаменитую мать. Также фанаты поздравили певицу Славу с днем рождения дочери. Пост исполнительницы уже набрал большое количество отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:27

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