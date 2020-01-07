Новая экстремально короткая стрижка звезды проекта "Дом-2" Саши Черно не понравилась Иосифу Оганесяну

В микроблоге в соцсети Саша Черно рассказала, что решила подстричь волосы, это ей нужно для нового ролика. Однако Иосифу Оганесяну изменения во внешности беременной жены пришлись не по вкусу. Она сняла нарощенные волосы, а свои сильно укоротила. В Instagram звезда реалити-шоу разместила снимок, где предстала с новой прической. При этом на фотографии также появился Иосиф Оганесян, по выражению лица которого становится понятно, что перемены ему не по душе.Мнения поклонников также оказались неоднозначными. Многие поддержали Сашу Черно в ее стремлении стать более естественной, другие же отметили, что теперь ее облик стал более брутальным, а слишком короткие волосы только подчеркнули полноту будущей мамочки.