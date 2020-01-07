Новая экстремально короткая стрижка звезды проекта "Дом-2" Саши Черно не понравилась Иосифу Оганесяну
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно снова изменила имидж - сняла нарощенные волосы и сделала экстремально короткую стрижку. Тем не менее, изменения не понравились избраннику беременной участницы реалити-шоу Иосифу Оганесяну, рассказала Черно в Instagram.
В микроблоге в соцсети Саша Черно рассказала, что решила подстричь волосы, это ей нужно для нового ролика. Однако Иосифу Оганесяну изменения во внешности беременной жены пришлись не по вкусу. Она сняла нарощенные волосы, а свои сильно укоротила. В Instagram звезда реалити-шоу разместила снимок, где предстала с новой прической. При этом на фотографии также появился Иосиф Оганесян, по выражению лица которого становится понятно, что перемены ему не по душе.
Мнения поклонников также оказались неоднозначными. Многие поддержали Сашу Черно в ее стремлении стать более естественной, другие же отметили, что теперь ее облик стал более брутальным, а слишком короткие волосы только подчеркнули полноту будущей мамочки.
В микроблоге в соцсети Саша Черно рассказала, что решила подстричь волосы, это ей нужно для нового ролика. Однако Иосифу Оганесяну изменения во внешности беременной жены пришлись не по вкусу. Она сняла нарощенные волосы, а свои сильно укоротила. В Instagram звезда реалити-шоу разместила снимок, где предстала с новой прической. При этом на фотографии также появился Иосиф Оганесян, по выражению лица которого становится понятно, что перемены ему не по душе.
Мнения поклонников также оказались неоднозначными. Многие поддержали Сашу Черно в ее стремлении стать более естественной, другие же отметили, что теперь ее облик стал более брутальным, а слишком короткие волосы только подчеркнули полноту будущей мамочки.