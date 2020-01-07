Колготки в сетку и красное боди: В сети появилось откровенное фото 65-летней жены звезды "Дом-2" Гогена Солнцева
Бывший участник «Дом-2» Гоген Солнцев вместе со своей женой Екатериной Терешкович привыкли своим поведением шокировать окружающих. Женщина разместила в Сети новый снимок, где она одета в красное боди и колготки в сеточку.
Гоген Солнцев никогда не скрывал, что его жена страдает от алкогольной зависимости. Екатерина Терешкович даже проходила длительное лечение в реабилитационном центре. Тогда Гоген говорил, что оставить любимую женщину проще всего, а он не ищет простых решений и хочет ей помочь.
Однако в Сети появился очень откровенный кадр. Его Екатерина Терешкович подписала, отметив, что ее тело хочет любви. Такая же фотография появилась и в личном блоге Гогена Солнцева. Он рассказал, что ему скоро уже возвращаться в столицу, и выразил надежду, что все проводят время так же весело и интересно, как его жена.
Пользователи социальных сетей на подобную выходку отреагировали весьма по-разному. Так, одни сказали, что такой поступок очень смелый, и ей стоит продолжать вести себя также. Другие же дали совет не принимать Екатерине Терешкович участия в подобных фотосессиях, так как возраст у нее уже совсем не тот.
Стоит отметить, что у Терешкович даже есть поклонник преклонного возраста Владимир Ильич, который выразил уверенность, что Гоген Солнцев не достоин своей, как он говорит, любимой жены.
Гоген Солнцев никогда не скрывал, что его жена страдает от алкогольной зависимости. Екатерина Терешкович даже проходила длительное лечение в реабилитационном центре. Тогда Гоген говорил, что оставить любимую женщину проще всего, а он не ищет простых решений и хочет ей помочь.
Однако в Сети появился очень откровенный кадр. Его Екатерина Терешкович подписала, отметив, что ее тело хочет любви. Такая же фотография появилась и в личном блоге Гогена Солнцева. Он рассказал, что ему скоро уже возвращаться в столицу, и выразил надежду, что все проводят время так же весело и интересно, как его жена.
Пользователи социальных сетей на подобную выходку отреагировали весьма по-разному. Так, одни сказали, что такой поступок очень смелый, и ей стоит продолжать вести себя также. Другие же дали совет не принимать Екатерине Терешкович участия в подобных фотосессиях, так как возраст у нее уже совсем не тот.
Стоит отметить, что у Терешкович даже есть поклонник преклонного возраста Владимир Ильич, который выразил уверенность, что Гоген Солнцев не достоин своей, как он говорит, любимой жены.