Колготки в сетку и красное боди: В сети появилось откровенное фото 65-летней жены звезды "Дом-2" Гогена Солнцева

Гоген Солнцев никогда не скрывал, что его жена страдает от алкогольной зависимости. Екатерина Терешкович даже проходила длительное лечение в реабилитационном центре. Тогда Гоген говорил, что оставить любимую женщину проще всего, а он не ищет простых решений и хочет ей помочь.Однако в Сети появился очень откровенный кадр. Его Екатерина Терешкович подписала, отметив, что ее тело хочет любви. Такая же фотография появилась и в личном блоге Гогена Солнцева. Он рассказал, что ему скоро уже возвращаться в столицу, и выразил надежду, что все проводят время так же весело и интересно, как его жена.Пользователи социальных сетей на подобную выходку отреагировали весьма по-разному. Так, одни сказали, что такой поступок очень смелый, и ей стоит продолжать вести себя также. Другие же дали совет не принимать Екатерине Терешкович участия в подобных фотосессиях, так как возраст у нее уже совсем не тот.Стоит отметить, что у Терешкович даже есть поклонник преклонного возраста Владимир Ильич, который выразил уверенность, что Гоген Солнцев не достоин своей, как он говорит, любимой жены.