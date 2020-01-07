Арабский врач Мохсен Аль-Нади рассказал об огромной пользе мяса индейки





По словам специалиста, мясо индейки облает колоссальной питательной ценностью и несет массу пользы для человеческого организма. Например, беременным женщинам этот продукт очень полезен хотя бы потому, что обеспечивает защиту как будущей маме, так и ее плоду. Кроме того, регулярное употребление мяса индейки помогает добиться снижения уровня «плохого» холестерина в крови, который может навредить сердечно-сосудистой системе и печени. К числу достоинств индейки Аль-Нади относит и тот факт, что ее мясо дарит продолжительное ощущение сытости.Кроме того, в мясе индейки содержится большой набор таких важных микроэлементов, как фосфор и цинк, которые помогают снижать риск анемии и активируют важнейшие клеточные процессы. Благодаря этому продукту можно также поддерживать в организме стабильно нормальный уровень инсулина, что снижает риски развития диабета, характеризующегося ускоренным процессом распада гликогена.Наконец, блюда из индейки помогают снизить риски развития желудочных и кишечных расстройств, что очень полезно для людей, которые уже столкнулись с теми или иными проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Еще один интересный бонус от употребления мяса индейки – улучшение сексуального здоровья. Утверждается, что регулярное употребление данного продукта положительно отражается на либидо.