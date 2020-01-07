Первая партия Redmi K30 5G реализовалась всего за 2 часа





Как и планировалось, смартфон Redmi K30 5G впервые поступил в продажу в Китае сегодня в 10 часов утра по местному времени. Недавно компания заявила, что подготовила достаточно продукта, чтобы удовлетворить спрос на самый дешевый смартфон с поддержкой 5G. Теперь китайский бренд утверждает, что магазины распродали первую партию новой линейки всего за два часа с момента начала реализации. Также сообщается, что следующая продажа смартфонов состоится 10 января. При стартовой цене в 288 долларов США Redmi K30 5Gпо праву может считаться самым доступным 5G-телефоном 5G.Тем не менее, компания в настоящее время продает комплектацию только с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти, которая стоит 375 долларов США и поставляется только в одном цвете корпуса - Deep Sea Blue. Напоминаем, что Redmi K30 5G оснащен 6,67-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, который обеспечивает частоту обновления в 120 Гц. Девайс также имеет двойную камеру с 20 мегапикселями для основного и 2 мегапикселя для селфи-объектива. На задней панели устройства установлена четырехъядерная камера, которая включает в себя основной датчик Sony IMX686 с 64-мегапиксельной камерой, сверхширокий объектив с разрешением в 8 мегапикселей, макро-камеру на 2 мегапикселя и датчик глубины на 2 мегапикселя. В наличии также есть чипсет Snapdragon 765G, объем памяти до 256 ГБ и слот для карт памяти MicroSD. Наконец, приятным дополнением стал аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживающий быструю зарядку 30 Вт.