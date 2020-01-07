В Генпрокуратуре назвали ТОП-5 схем мошенничества в 2019 году





Примечательно, что в новом году, уверены аналитики, численность мошенников и фактов обмана клиентов банков только вырастет. Повысится и количество мошеннических сайтов, выдающих себя за банки, стразовые компании и прочие организации финансового сектора. В минувшем же году самым популярным способом мошенничества оставался интернет-фишинг. Это один из самых старых видов мошенничества. Более того, пользователи до сих пор не имеют полноценной защиты от фишинга, а угроза отныне исходит не только от фишинговых рассылок на электронную почту, но и от множества ссылок, ведущих на ресурсы, имитирующие страницы соцсетей и крупных компаний.Вторым по популярности способом кражи средств со счетов россиян оказались покупки за чужой счет. Этот инструмент чаще всего реализуется на сайтах купли-продажи и работает довольно просто. Злоумышленник просто выбирает необходимый ему товар, связывается с продавцом и узнает у него реквизиты счета, на который следует оплатить покупку. После мошенник создает похожее объявление о продаже такого же товара и ждет доверчивого покупателя. Когда жертва находится, ей сообщают реквизиты реального продавца. После оплаты товара он отправляется злоумышленнику, а честный покупатель остается ни с чем.Среди прочих популярных мошеннических схем специалисты в области кибербезопасности называют фейковые распродажи, прямые продажи и покупки в эфире, а также обман при продаже биткоинов.