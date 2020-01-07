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Двойник Анастасии Заворотнюк рассказала об отказе актрисы выступить дуэтом

Известная исполнительница Сара Окс раскрыла новые подробности из жизни тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Двойник актрисы рассказала об отказе звезды ситкома "Моя прекрасная няня" выступить дуэтом.

Новая публикация Сары Окс в соцсети Instagram вызвала очередной всплеск интереса к жизни Анастасии Заворотнюк. Певица и участница «Минуты славы» сообщила подписчикам о собственных переживаниях во время коронного номера с пародией на актрису. Близкие исполнительницы часто отмечали подобие во внешности между ней и тяжелобольной артисткой. Сара Окс признается, что долгое время не могла проявить свои творческие способности из-за ассоциации с звездой ситкома «Моя прекрасная няня».

В то же время, пародистка вспомнила случай, когда предложила Заворотнюк выступить вместе дуэтом, на что получила отказ. Некоторые российские издания выдвигали предположения, что подобная резкость со стороны знаменитости связана с нежеланием «делить славу» с кем-то другим. Напоминаем, что Анастасия Заворотнюк до сих пор проходит лечение в связи с наличием онкологического заболевания, что официально подтвердили родственники больной. Помимо новогоднего поздравления от имени 48-летней звезды, дальнейшей информации о её состоянии не появлялось.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:37

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