Яна Рудковская на Рождество пожелала подписчикам счастья, мира и добра

Яна Рудковская часто демонстрирует поклонникам кадры из различных фотосессий. Недавно возлюбленная фигуриста Евгения Плющенко разместила в социальной сети ролик, на котором она в черном пышном платье сидит на полу, а вокруг нее лежит искусственный снег. Яна Рудковская берет его в ладони и подбрасывает вверх, после чего поворачивается к камере и улыбается. В комментарии знаменитость пожелала всем своих подписчикам счастья, мира, добра и любви. В конце поста в Instagram продюсер написала: "С Рождеством Христовым!"Подписчики в ответ пожелали Яне Рудковской продолжать все свои проекты и никогда не останавливаться на достигнутом. Также фанаты написали, что ролик получился необычным и очень красивым. Видео знаменитости уже просмотрели почти 45 000 пользователей интернета.