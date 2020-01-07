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«Сопротивлялась, как могла»: Оксана Самойлова рассказала о предстоящих родах в США

Супруга известного российского рэп-исполнителя Джигана, модель Оксана Самойлова, беременна в четвертый раз. Рожать мужу нового наследника знаменитость отправилась в США, где проведет последний месяц беременности. Подробностями об очередной беременности и планами родов Самойлова поделилась с подписчиками в соцсети Instagram.
«Сопротивлялась, как могла»: Оксана Самойлова рассказала о предстоящих родах в США

«Все еще не понимаю, как муж сумел на все это меня уговорить, я ведь сопротивлялась, как могла. Даже хотела рождать дома у своего привычного врача в знакомой обстановке. Теперь мне придется столкнуться со всеми моими страхами», - написала модель. Больше всего Оксана Самойлова переживает из-за того, что ей предстоит пережить четвертое кесарево сечение, более того, из медицинского центра она выпишется же на второй день после родов. После этого звездное семейство в течение какого-то времени будет жить в США, поэтому их дочерям придется пропустить посещение школы.

Перелет в Америку, по словам Самойловой, дался ей непросто, поэтому она не представляет, как будет возвращаться обратно. Кроме того, стоит отметить, что нынешняя беременность у знаменитости сопровождалась рядом проблем. Однажды медики едва спасли ее от серьезных осложнений.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:25

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