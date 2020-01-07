Ученые из Китая сообщили о полном вымирании самой крупной пресноводной рыбы — веслоноса





Из-за малочисленности и невозможности разведения в неволе веслоносы получили прозвище «водные панды». Ради их спасения китайское правительство объявило 10-летний мораторий на ловлю, но это действие не возымело успеха. Ранее похожим образом вымер речной дельфин — еще один уникальный вид для Янцзы.По словам многих ученых, Янцзы является уникальной экосистемой, славящейся биоразнообразием, которое стремительно сокращается из-за экологической катастрофы. Веслоносы могли вырастать до 7 метров в длину, а масса их в среднем составляла 250 кг, что делало их ценной промысловой рыбой.