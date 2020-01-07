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Звезда «Дом-2» Роман Макеев просит финансовой поддержки у своих подписчиков в социальных сетях

Бывший участник телестройки Роман Макеев просит финансовой поддержки у своих подписчиков в Сети. Выяснилось, что мужчина хотел бы записать собственный альбом, но материальных средств, чтобы осуществить свою заветную мечту, у него просто на просто нет..

Звезда «Дом-2» Роман Макеев просит финансовой поддержки у своих подписчиков в социальных сетях

Экс-участник «Дом-2» Роман Макеев запомнился своим поклонникам не только своими яркими отношениями с Аленой Рапунцель. Он также радовал зрителей своими собственными композициями. Теперь фанаты хотят слышать новые песни, но денег на их запись у Макеева нет. В итоге Роман Макеев придумал, что попросить их можно у своих поклонников.

Роман Макеев в личном блоге отметил, что чувствует поддержку своих подписчиков. Также он подчеркнул, что вдохновение с ним ежедневно, а новый альбом он может записать с помощь своих поклонников.

Заканчивалась публикация номером, куда можно перевести средства. Однако подписчики Романа Макеева отреагировали на такой призыв абсолютно по-разному, так если одни говорили, что уже перевели ему немного денег, то другие отмечали, что он их скорее всего потратит на алкоголь и не стоит ему ничего переводить.


Напомним, что после ухода Романа Макеева с проекта он остался практически ни с чем, и теперь ему приходится начинать жизнь заново.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:09

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