Звезда «Дом-2» Роман Макеев просит финансовой поддержки у своих подписчиков в социальных сетях





Экс-участник «Дом-2» Роман Макеев запомнился своим поклонникам не только своими яркими отношениями с Аленой Рапунцель. Он также радовал зрителей своими собственными композициями. Теперь фанаты хотят слышать новые песни, но денег на их запись у Макеева нет. В итоге Роман Макеев придумал, что попросить их можно у своих поклонников.Роман Макеев в личном блоге отметил, что чувствует поддержку своих подписчиков. Также он подчеркнул, что вдохновение с ним ежедневно, а новый альбом он может записать с помощь своих поклонников.Заканчивалась публикация номером, куда можно перевести средства. Однако подписчики Романа Макеева отреагировали на такой призыв абсолютно по-разному, так если одни говорили, что уже перевели ему немного денег, то другие отмечали, что он их скорее всего потратит на алкоголь и не стоит ему ничего переводить.Напомним, что после ухода Романа Макеева с проекта он остался практически ни с чем, и теперь ему приходится начинать жизнь заново.