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Гоша Куценко получил Гран-при на конкурсе по вырезанию фигур изо льда

Недавно прошел конкурс по вырезанию фигур изо льда среди актёров театра и кино. Результаты можно будет увидеть на фестивале «Ледовая Москва».

В рамках подготовки к фестивалю «Ледовая Москва» актёры театра и кино прошли мастер-класс по созданию фигур изо льда и продемонстрировали свои таланты. Автор и руководитель фестиваля Александр Ковтунец решил собрать целую компанию знаменитых друзей. Присутствовали народный артист России Фёдор Добронравов, заслуженный артист РФ Гоша Куценко, Георгий Дронов, Денис Никифоров, Антон и Виктория Макарские, Михаил Полицеймако, супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Гран-при получил Гоша Куценко. Он заявил, что считает огромным достижением России русского поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина.

Актёр совместно со скульптором Дмитрием вырезал изо льда профиль критика и теоретика литературы. Артист отметил, что его семья пребывает в состоянии восторга. Елена Лядова, которая работала над сотворением самой изящной скульптуры — балерины, получила первое место. На втором месте оказался Владимир Вдовиченков, он, хоть и составлял супруге конкуренцию, однако поддержал её с темой искусства и вырезал гусли. Почётное третье место досталось Георгию Дронову, Катерине Шпице и Екатерине Шикиной. Георгий Дронов вместе с детьми один из первых принялся за работу, так как ребята очень хотели ощутить себя скульпторами. В результате они смогли создать забавного динозаврика.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:40

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