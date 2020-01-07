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Автолюбители вспомнили о концепт-карах Lada Gnome и Lada Elf

Вопреки распространенному мнению, производитель АвтоВАЗ в свое время отличался необычными и забавными концепт-карами. Недавно автолюбители вспомнили о невышедших Lada Gnome и Lada Elf.

Перед инженерами АвтоВАЗА в 80-х была поставлена задача создать автомобиль с четырехместным салоном и не менее трех метров, которая не должна была уступать по мобильности популярной на то время Таврии. После многочисленных проб и ошибок конструкторскому бюро удалось вывести в свет Lada Gnome, которая отличалась малым размером пространства под капотом. Поэтому было принято решение сделать бампер, переднюю панель и часть рамы съемными.

Позднее на платформе этого прототипа был создан концепт-кар Lada Elf с двухместной посадочной формулой, в то время как у предшественника наблюдался тип 2+2. Вес транспортных средств достигал 280 и 300 кг соответственно, работу которых обеспечивал бензиновый двигатель мощность в 30 л. с. При столь скромных характеристиках прототипам удавалось набирать разгон до 120 и 125 км/ч. Необычным оказалась разработка электрического варианта "Эльфа" с запасом хода до 40 км. К сожалению, автомобили не вышли в массовое производство из-за неудачного дизайна.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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