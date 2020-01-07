Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров опубликовал в социальной сети Instagram видео, на котором он танцует. Также известный исполнитель поздравил всех с Рождеством.
Филипп Киркоров разместил ролик, на котором показал рождественскую вечеринку со своими друзьями. Сначала на кадрах видно, как известный певец выходит из самолета на Мальдивах и машет рукой, приветствуя всех. Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех". В конце ролика Филипп Киркоров показал, как он танцует под ритмичную музыку. Знаменитость одет в черные шелковые штаны, рубашку с рисунками и солнцезащитные очки. В комментарии к посту на странице в Instagram Филипп Киркоров поблагодарил своих друзей "за фейерверк эмоций и потрясающую атмосферу".
Подписчики порадовались за короля российской эстрады. Многие отметили, что певец заслужил отдых, поскольку у него был насыщенный график в 2019 году. Фанаты поздравили Филиппа Киркорова с Рождеством и пожелали ему здоровья и новым проектов. Видео уже просмотрели почти 40 000 пользователей Сети.
Филипп Киркоров разместил ролик, на котором показал рождественскую вечеринку со своими друзьями. Сначала на кадрах видно, как известный певец выходит из самолета на Мальдивах и машет рукой, приветствуя всех. Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех". В конце ролика Филипп Киркоров показал, как он танцует под ритмичную музыку. Знаменитость одет в черные шелковые штаны, рубашку с рисунками и солнцезащитные очки. В комментарии к посту на странице в Instagram Филипп Киркоров поблагодарил своих друзей "за фейерверк эмоций и потрясающую атмосферу".
Подписчики порадовались за короля российской эстрады. Многие отметили, что певец заслужил отдых, поскольку у него был насыщенный график в 2019 году. Фанаты поздравили Филиппа Киркорова с Рождеством и пожелали ему здоровья и новым проектов. Видео уже просмотрели почти 40 000 пользователей Сети.