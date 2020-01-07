Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Филипп Киркоров разместил ролик, на котором показал рождественскую вечеринку со своими друзьями. Сначала на кадрах видно, как известный певец выходит из самолета на Мальдивах и машет рукой, приветствуя всех. Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех". В конце ролика Филипп Киркоров показал, как он танцует под ритмичную музыку. Знаменитость одет в черные шелковые штаны, рубашку с рисунками и солнцезащитные очки. В комментарии к посту на странице в Instagram Филипп Киркоров поблагодарил своих друзей "за фейерверк эмоций и потрясающую атмосферу".Подписчики порадовались за короля российской эстрады. Многие отметили, что певец заслужил отдых, поскольку у него был насыщенный график в 2019 году. Фанаты поздравили Филиппа Киркорова с Рождеством и пожелали ему здоровья и новым проектов. Видео уже просмотрели почти 40 000 пользователей Сети.