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Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров опубликовал в социальной сети Instagram видео, на котором он танцует. Также известный исполнитель поздравил всех с Рождеством.
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Филипп Киркоров разместил ролик, на котором показал рождественскую вечеринку со своими друзьями. Сначала на кадрах видно, как известный певец выходит из самолета на Мальдивах и машет рукой, приветствуя всех. Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех". В конце ролика Филипп Киркоров показал, как он танцует под ритмичную музыку. Знаменитость одет в черные шелковые штаны, рубашку с рисунками и солнцезащитные очки. В комментарии к посту на странице в Instagram Филипп Киркоров поблагодарил своих друзей "за фейерверк эмоций и потрясающую атмосферу".

Подписчики порадовались за короля российской эстрады. Многие отметили, что певец заслужил отдых, поскольку у него был насыщенный график в 2019 году. Фанаты поздравили Филиппа Киркорова с Рождеством и пожелали ему здоровья и новым проектов. Видео уже просмотрели почти 40 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:57

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