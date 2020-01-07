Певицу Сашу Звереву заподозрили в четвертой беременности
Известная российская певица Саша Зверева ранее заявляла, что не собирается рожать еще одного ребенка, тем более, что у нее уже есть трое детей от прошлых браков. Однако недавно экс-солистку музыкальной группы «Демо» все же заподозрили в четвертой по счету беременности.
Артистка, воспитывающая троих детей, утверждала, что отныне не собирается больше рожать и планирует наслаждаться жизнью, посвящая время себе. Но совсем недавно поклонники заметили у певицы округлившийся живот, более того, многие решили, что свою беременность Саша Зверева скрывает уже достаточно давно. Новый американский супруг певицы, предполагают фанаты, мог настоять на родах и даже запретить знаменитости аборт. О беременности Саши Зверевой поклонники узнали из фотографии, опубликованной в stories на страничке певицы в Instagram. Более того, судя по размеру ее живота, беременность уже на довольно серьезном сроке. Свое положение Зверева старательно скрывала от публики, считают подписчики.
Артистка, воспитывающая троих детей, утверждала, что отныне не собирается больше рожать и планирует наслаждаться жизнью, посвящая время себе. Но совсем недавно поклонники заметили у певицы округлившийся живот, более того, многие решили, что свою беременность Саша Зверева скрывает уже достаточно давно. Новый американский супруг певицы, предполагают фанаты, мог настоять на родах и даже запретить знаменитости аборт. О беременности Саши Зверевой поклонники узнали из фотографии, опубликованной в stories на страничке певицы в Instagram. Более того, судя по размеру ее живота, беременность уже на довольно серьезном сроке. Свое положение Зверева старательно скрывала от публики, считают подписчики.