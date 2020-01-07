В Канаде нашли свалку автомобилей от АвтоВАЗа
Пользователи Сети сообщают о необычной свалке российских автомобилей в Канаде. Неподалеку от города Онтарио расположилась заброшенная стоянка моделей от АвтоВАЗа.
В соцсетях недавно появились изображения свалки в Канаде, которая, по неизвестным причинам, состоит исключительно из автомобилей от АвтоВАЗа. Некоторые пользователи терялись в догадках, почему владельцы транспортных средств оставили машины в столь неприглядном месте. Более того, многие отмечали превосходное состояние некоторых моделей, которые все же долгое время простояли под открытым небом. Известно, что необычное скопление экземпляров российского автопрома находится неподалеку от города Онтарио.
Автолюбители смогли распознать некоторые автомобили, среди которых числились ВАЗ-2103, 2106 и 2108. Юзеры с сожалением комментировали фотографии, поскольку могли бы лучше распорядиться покинутыми LADA, если бы они находились на территории России. Также выдвигались различные теории по поводу того, почему свалка состоит лишь из отечественных автомобилей. К примеру, звучали предположения о расположившемся неподалеку от места этнического сообщества эмигрантов из РФ или стран бывшего СССР.
В соцсетях недавно появились изображения свалки в Канаде, которая, по неизвестным причинам, состоит исключительно из автомобилей от АвтоВАЗа. Некоторые пользователи терялись в догадках, почему владельцы транспортных средств оставили машины в столь неприглядном месте. Более того, многие отмечали превосходное состояние некоторых моделей, которые все же долгое время простояли под открытым небом. Известно, что необычное скопление экземпляров российского автопрома находится неподалеку от города Онтарио.
Автолюбители смогли распознать некоторые автомобили, среди которых числились ВАЗ-2103, 2106 и 2108. Юзеры с сожалением комментировали фотографии, поскольку могли бы лучше распорядиться покинутыми LADA, если бы они находились на территории России. Также выдвигались различные теории по поводу того, почему свалка состоит лишь из отечественных автомобилей. К примеру, звучали предположения о расположившемся неподалеку от места этнического сообщества эмигрантов из РФ или стран бывшего СССР.