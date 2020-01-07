Мэр Москвы Собянин поздравил с 72-летием народную артистку России Наталью Гвоздикову
Актриса и народная артистка России Наталья Гвоздикова в честь 72-го дня рождения получила поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина. Телеграмма с наилучшими пожеланиями была опубликована на официальном сайте градоначальника.
По словам Сергея Собянина, за свою продолжительную карьеру Наталья Гвоздикова успела внести большой вклад в отечественный кинематограф и российское искусство в целом. Мэр отметил шарм и талант 72-летней актрисы.
Родилась Наталья Гвоздикова в Читинской области. Впервые она снялась в фильме режиссера Тарасова «Белые дюны» в 1966 году. Однако народное признание и известность она приобрела после съемок в мини-сериале «Большая перемена», где ей досталась роль невесты Нестора Петровича Полины. В 2013-м актриса получила звание народной артистки России.
По словам Сергея Собянина, за свою продолжительную карьеру Наталья Гвоздикова успела внести большой вклад в отечественный кинематограф и российское искусство в целом. Мэр отметил шарм и талант 72-летней актрисы.
Родилась Наталья Гвоздикова в Читинской области. Впервые она снялась в фильме режиссера Тарасова «Белые дюны» в 1966 году. Однако народное признание и известность она приобрела после съемок в мини-сериале «Большая перемена», где ей досталась роль невесты Нестора Петровича Полины. В 2013-м актриса получила звание народной артистки России.