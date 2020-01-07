Звезда «Дом-2» Лёша Купин: «В Новом году заведу детей и вторую собаку»





Алексей Купин и Майя Донцова этот Новый год встречали первый раз в статусе семьи. Молодые люди решили не размениваться на мелкие желания и поставили перед собой очень глобальные цели.По словам Алексея Купина, ему бы хотелось и в дальнейшем продолжать ездить по разным странам. Ранее он часто ездил на всевозможные сборы, потому что занимался спортом, и теперь ему хочется продолжить эту традицию. Хочет Купин и устроить путешествие на круизном лайнере. Он отмечает, что когда-то катался на яхте, но это не совсем те ощущения, скорее всего.Поведал Алексей Купин и о том, что хочет пополнения в семье. Однако для этого им необходима отдельная квартира. Ко всему намерен Купин и купить еще одну собаку, а именно золотистого ретривера.Помимо этого, Алексей Купин хотел бы собрать всех своих друзей за одним столом и представить их Майе Донцовой. Алексей Купин подчеркнул, что дружба для него значит очень много.