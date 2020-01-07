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В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

В Роспатенте составили список самых любопытных и важных изобретений, документы на которые были зарегистрированы в 2019 году. Лидером списка, по мнению специалистов ведомства, является средство для подавления вируса Эбола.
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

Авторами указанного средства, к слову, стали специалисты НИОХ СО РАН и центра «Вектор». Особенность российского изобретения, в сравнении с зарубежными аналогами, заключается в том, что оно обладает крайне низкой токсичностью. В перечень лучших изобретений также попал катализатор, позволяющий производить топливо из разнообразного растительного сырья, применять которое можно даже в регионах с очень низкими температурами воздуха. Отметили в Роспатенте и инновационное средство для выведения белковых комплексов, отвечающих за развитие атеросклероза, из состава крови. Наконец, отмечены и такие изобретения, как программа для оказания экстренной помощи людям с высоким риском проблем с сердцем, а также микроорганизм, который позволяет очищать водоемы от загрязнений, в том числе нефтепродуктами.

В ведомстве также отмечают, что в минувшем году в стране были разработаны довольно важные законодательные инициативы в области интеллектуальной собственности. К ним относится инициатива о выдаче электронных патентов, а также создание реестра трехмерных моделей заявляемых патентов для обеспечения более высокого уровня защиты интересов авторов.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:53

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