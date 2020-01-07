Вместо Мондезира Свет-Амура на проект "Дом-2" придет Саймон Марданшин





Не так давно Мондезир Свет-Амур сообщил, что он уходит с реалити-шоу "Дом-2", а Юлия Ефременкова полностью поддержала своего мужчину. Тем не менее, эффектный молодой человек за время пребывания на проекте обзавелся не только армией поклонников, но и хейтеров, ведь он применял физическую силу, чтобы успокоить проектантов, а вопросы и конфликты решал достаточно жестко.Позже в Сети появились слухи, что вместо Мондезира Свет-Амура на проект "Дом-2" придет еще один яркий участник реалити-шоу Саймон Марданшин. Все помнят, как эмоционально он покинул Периметр, а поклонники постоянно поддерживали молодого человека, когда он строил отношения с Анастасией Якуб. Сам Марданшин пока не подтвердил свой приход, уходя от прямого ответа, однако по разговору с ним стало понятно, что предложение соответствующего содержания от организаторов молодой человек получил, и, видимо, вполне не против вернуться в Периметр.